09 августа 2016, 21:58

Экономика

В Подмосковье выявили нарушения при оформлении бразильской говядины

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили нарушения при оформлении в Подмосковье партии говядины весом более 25 тонн из Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проведении ветеринарного контроля были выявлены нарушения температурного режима.

"Температура в толще мышц части продукции составляет минус 5,3-минус 6,9 градуса, что не соответствует Единым ветеринарным требованиям, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю, температура в толще мышц должна быть не выше минус 8 градусов", – пояснили в Россельхознадзоре.

Груз был оформлен после отбора проб для лабораторных исследований на показатели безопасности и возбуждения дела об административном правонарушении в отношении грузополучателя.

