Белоруссия ввела запрет на ввоз птицы из Подмосковья

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Белоруссия запретила ввоз птицы из Подмосковья на территорию страны из-за зарегистрированных случаев заболевания птиц гриппом, передает ТАСС.
Ограничения действуют с 8 марта 2017 года и касаются живой птицы, инкубационного яйца, мяса, яичного порошка и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Помимо этого, запрет распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, охотничьи трофеи, а также бывшее в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.
Основанием для решения стала информация от Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
Для борьбы с заболеванием был создан оперативный штаб из 65 человек. Уничтожено более 250 тысяч птиц.
Позднее очаг заболевания обнаружили на предприятии "Орловское" в деревне Мизиново Щелковского района Московской области. Оттуда продукция поставлялась в Москву, а также в Московскую, Тульскую, Нижегородскую и Вологодскую области.
Отмечалось, что данный вид гриппа не опасен для человека.