Белоруссия ввела запрет на ввоз птицы из Подмосковья

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Белоруссия запретила ввоз птицы из Подмосковья на территорию страны из-за зарегистрированных случаев заболевания птиц гриппом, передает ТАСС.

Ограничения действуют с 8 марта 2017 года и касаются живой птицы, инкубационного яйца, мяса, яичного порошка и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Помимо этого, запрет распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, охотничьи трофеи, а также бывшее в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

Основанием для решения стала информация от Роспотребнадзора и Россельхознадзора.