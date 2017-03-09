Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта 2017, 11:17

Экономика

Белоруссия ввела запрет на ввоз птицы из Подмосковья

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Белоруссия запретила ввоз птицы из Подмосковья на территорию страны из-за зарегистрированных случаев заболевания птиц гриппом, передает ТАСС.

Ограничения действуют с 8 марта 2017 года и касаются живой птицы, инкубационного яйца, мяса, яичного порошка и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Помимо этого, запрет распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, охотничьи трофеи, а также бывшее в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

Основанием для решения стала информация от Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Очаг птичьего гриппа выявили в марте 2017 года на территории Сергиево-Посадского района Подмосковья в поселке Березняки. Выяснилось, что продукция с предприятия "Смена" поставлялась в Москву, Магадан, а также во Владимирскую, Тамбовскую и Московскую области.

Для борьбы с заболеванием был создан оперативный штаб из 65 человек. Уничтожено более 250 тысяч птиц.

Позднее очаг заболевания обнаружили на предприятии "Орловское" в деревне Мизиново Щелковского района Московской области. Оттуда продукция поставлялась в Москву, а также в Московскую, Тульскую, Нижегородскую и Вологодскую области.

Отмечалось, что данный вид гриппа не опасен для человека.

продукты Белоруссия птичий грипп запрет на ввоз

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика