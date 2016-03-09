Производителям молока грозят колоссальные штрафные санкции

В поставках молока могут возникнуть перебои

Участники молочного рынка просят федеральные власти отозвать приказ Минсельхоза, который обязывает их оформлять особые документы на питьевое пакетированное молоко, начиная с марта. Подробнее о ситуации в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко.

"Приказ не был обнародован, и мы его обнаружили в системе "Гарант" уже после того, как он был принят, то есть с нами его никто не обсуждал и не согласовывал. Более того, мы неоднократно на всех уровнях заявляли, что этого ни в коем случае делать нельзя", – пояснил Даниленко.

Неготовность отрасли к соблюдению этого требования может привести к остановке производства и прекращению отгрузок молока в магазины по всей стране. По оценкам производителей, исполнение приказа повлечет рост цен на молочную продукцию до 10 процентов.

По словам эксперта, появление приказа стало для отрасли неожиданным и неприятным сюрпризом. По сути, все молоко, которое сейчас отгружается в магазины, вне закона.

"Мы написали возражение и ждем реакции в ближайшее время, иначе нам грозят колоссальные штрафные санкции за нарушение этого приказа", – добавил Даниленко.

Ранее m24.ru сообщало, что введение ветеринарного сертифицирования поможет выявлять в пакетированном молоке пальмовое масло. Об этом заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. По его словам, новые требования могут быть невыгодны только производителям недоброкачественной продукции.

"Начало сертифицирования молочной продукции для производителей носит проблему экономического характера, так как эти ветеринарные сертификаты будут показывать состав продукции — кто использует пальмовое масло и прочие заменители жиров", – сказал Алексеенко.