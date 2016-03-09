Сертификаты на молоко помогут выявить контрафакт – Россельхознадзор

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Введение ветеринарного сертифицирования поможет выявлять в пакетированном молоке пальмовое масло. Об этом заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. По его словам, новые требования могут быть невыгодны только производителям недоброкачественной продукции.

"Начало сертифицирования молочной продукции для производителей носит проблему экономического характера, так как эти ветеринарные сертификаты будут показывать состав продукции — кто использует пальмовое масло и прочие заменители жиров", – цитирует Алексеенко МИА "Россия сегодня".

Ранее СМИ сообщали, что Национальный союз производителей молока "Союзмолоко", в который входят Danone и PepsiCo, обратились к властям с просьбой отозвать приказ, обязывающий производителей оформлять ветеринарные сопроводительные документы на каждую партию молока с марта 2016 года.

После этого производители молока предупредили о росте цен. Они объяснили это тем, что выпуск продукции с ветеринарными сопроводительными документами требует увеличения персонала, переоснащения линий, изменения контроля. В конечном итоге, по словам производителей, новые правила приведут к подорожанию молока до 10 процентов.

Ранее в "Союзмолоке" заявили, что 10 процентов молочной продукции в столичных магазинах – фальсификат. При этом эффективно бороться с мошенниками не выходит: на фоне получаемой сверхприбыли, штрафы за подделку просто ничтожные.