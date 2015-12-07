Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря 2015, 11:09

Экономика

Москва ограничила ввоз продуктов питания из Белоруссии

В столице вступил в силу специальный фитосанитарный режим

С 7 декабря Россия вводит ряд ограничений для продуктов питания из Белоруссии, начинает действовать специальный фитосанитарный режим для фруктов и овощей, которые идут транзитом через республику, сообщает телеканал "Москва 24".

Это означает, что на таможне будут проверять сертификаты стран-поставщиков, на основании которых Минск разрешает транзит по своей территории.

Речь идет о фруктах, овощах и ягодах из Марокко, Турции, Египта, Израиля, Македонии, ЮАР, Эквадора, Китая, Бразилии, Швейцарии и Мексики.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на поставки молочной продукции с пяти белорусских предприятий. Молоко этих производителей признали опасным для здоровья.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов считает, что такая мера будет стимулировать отечественных производителей.

"Я не вижу в этом предложении ничего плохого. Это будет дополнительно стимулировать российских производителей. Единственный момент – качество поставляемой продукции в рамках таких закупок. Одним из ключевых факторов, которые влияют на выбор, является цена. Иногда приходится сталкиваться с тем, что в угоду цене поставщики жертвуют качеством", – сказал он.

продукты Россельхознадзор Белоруссия транзит

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика