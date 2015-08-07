Форма поиска по сайту

07 августа 2015, 10:34

Экономика

Полицейские нашли в Подмосковье склад с "санкционным" мясом

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сотрудники подмосковной полиции совместно с Россельхознадзором нашли склад с продуктами, запрещенными к ввозу на территорию России, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В ходе проверки промышленной базы в Реутове была найдена свинина, индейка и говядина, общий вес составил 2,5 тонны.

Кроме того, там был 20 тонн немаркированного мяса и более 80 тонн мясной продукции без ветеринарных документов, подтверждающих прохождение исследований на безопасность и качество.

Образцы продукции исследуют на опасность для жизни и здоровья потребителей. Весь обнаруженный товар изъят из оборота, дальнейшее решение будет принято соответствии с законодательством.

Напомним, с 6 августа 2014 года в Россию нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.

Под действие указа о ликвидации не попадают товары, ввезенные физлицами для личного пользования, а также продукция, предназначенная для перевозки в третьи страны.

29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. По словам пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано, речь идет о полной ликвидации без какого-либо использования этих продуктов в дальнейшем.

Мясную и молочную продукцию, которая является товаром высокого биологического риска, будут сжигать. Небольшие партии уничтожат на границе, для больших, вероятно, будут использоваться специальные утильзаводы.

