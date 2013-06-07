Крупнейшие оптовые рынки появятся рядом с МКАД в 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Крупнейший в России оптово-продовольственный комплекс появиться в московском регионе в 2015 году. Об этом заявил и.о. заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

По его словам, первоначально под строительство рынка было подобрано около 700 участков, но после тщательной проработки их осталось три. Оптовые центры планируется создать на Ленинградском и Киевском шоссе, а также в южном направлении от Москвы. Площадь каждого такого рынка составит около 500 тысяч квадратных метров.

При их строительстве из бюджета Москвы оплатят только строительство дорожной инфраструктуры, остальные расходы должны взять на себя инвесторы. По мнению экспертов, создание такого кластера приведет к снижению оптовой наценки на товары, вследствие чего цены в столичных магазинах могут снизиться, сообщает информационный центр правительства Москвы.

"Эти три рынка одномоментно не возьмут на себя снабжение Москвы, но их вклад будет весьма заметен. Произойдет всплеск конкуренции, которая должна будет приводить постепенно к снижению оптовой надбавки и, как следствие, конечных цен", - подчеркнул Андрей Шаронов.

Ранее заммэра заявлял, что оптовые комплексы должны стать аналогом французского мега-рынка Rungis. "Я думаю, что наша задача состоит в том, чтобы это было не позже, чем через два года, начиная с сегодняшнего дня. При этом если посмотреть на историю всех рынков, а подобные рынки есть в Киеве, Львове, Одессе, то они создаются очередями. Rungis, который имеет миллион квадратных метров, появился не с вечера на утро, поэтому у нас тоже будет по нарастающей", - рассказал Андрей Шаронов.