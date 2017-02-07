Форма поиска по сайту

07 февраля 2017, 20:15

Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы из стран ЕС с 8 февраля

Фото: ТАСС/Николай Марочкин

Россельхознадзор вводит с 8 февраля временный запрет на ввоз птицеводческой продукции из некоторых стран Европы из-за ухудшения ситуации по птичьему гриппу, сообщается на сайте ведомства.

Под запрет попадают мясо птицы и готовая из него продукция, кормовые добавки, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Ограничения касаются Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Ранее Россельхознадзор заявил об осложнении ситуации с птичьим гриппом в стране. Угроза эпидемии птичьего гриппа возникла в Южном и Северокавказском округах, а также в Ростовской и Воронежской областях.

В России уже действует запрет на ввоз мяса птицы из Евросоюза, принятый правительством в рамках продовольственного эмбарго. В случае его отмены, ограничения Россельхознадзора все равно будут действовать пока в странах ЕС не улучшится ситуация с птичьим гриппом.
