Закупочные цены на гречку и рис в России снизились

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В России снизились оптовые закупочные цены на гречку и рис. Это объясняется появлением на рынке нового урожая, сообщает "Интерфакс".

Гречка за неделю подешевела на 210 рублей – с 42815 до 42605 рублей за тонну. По словам генерального директора ООО "ПроЗерно" Владимира Петриченко, дефицита этой крупы на столичных прилавках ожидать не стоит.

"Урожай гречихи в этом году увеличится на 10–15 процентов, до 740–750 тысяч тонн", – подчеркнул Петриченко.

Кроме того, на минувшей неделе начали падать цены на рис. По предварительным прогнозам, в этом году соберут около миллиона тонн риса, что соответствует показателям прошлого года.

Отметим, что 4 августа резко возросла оптовая стоимость гречки. Цена за тонну продукта повысилась на 1,6 тысячи рублей – до 39,9 тысячи рублей.

Даже до резкого подорожания, гречка прибавила в цене более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В июне этого года средняя цена на гречку составила 38,5 тысячи рублей за тонну, в июле 2014 года – 16,6 тысячи рублей.

С начала весны 2015 года некоторые производители гречневой крупы испытывали проблемы с сырьем, пояснила замгенерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее словам, производства даже замирали до поступления новых урожаев.

По мнению эксперта, все дело в том, что в прошлом году не убрали весь урожай гречихи в Алтайском крае. В итоге валовой сбор гречихи в 2014 году составил 662 тысячи тонн. Для сравнения в 2013 году сбор гречихи составил 834 тысячи тонн.