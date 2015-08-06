Катком по пармезану: Россия начала уничтожать санкционную еду

Фото: ТАСС/Сергей Медведев

В четверг, 6 августа, в России начали уничтожать продукты, запрещенные к ввозу в нашу страну. О том, как это происходило, - читайте в материале m24.ru.

Как сообщала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, мясную и молочную продукцию, которая является товаром высокого биологического риска, планируется сжигать. Небольшие партии, задержанные на границе, уничтожат на месте обнаружения, для больших, вероятно, будут использоваться специальные утильзаводы.

В то же время в Белгороде санкционный сыр планируют раздавить при помощи катка, а затем закопать. Подлежащая уничтожению партия составляет 10 тонн, она поступила в Россию из Украины.

В Санкт-Петербурге уничтожили 240 килограммов литовского мяса, а также 500 килограммов сыра из Германии. Для этого использовали мусоросжигательную печь в аэропорту "Пулково".

Кроме того, Россельхознадзор согласовал уничтожение санкционного сыра в Оренбурге и Смоленске. Прибывший из Казахстана сыр с латвийской маркировкой собираются уничтожить на специализированном полигоне.

В Реутове обнаружены полторы тонны санкционных продуктов

Что касается Московского региона, здесь первая партия санкционной продукции была обнаружена в Реутове. Полторы тонны свинины из Евросоюза также будут уничтожены. Помимо этого в Москве на оптовой базе "Фуд Сити" выявили около 40 тонн польской подкарантинной продукции, запрещенную к ввозу в Россию.

Сотрудники Россельхознадзора за первый день начала утилизации санкционных продуктов задержали 407 тонн растительной пищевой продукции, из которых уничтожили 290 тонн. Кроме того, было уничтожено 29,3 тонны продукции, поднадзорной государственной ветеринарной службе.

В частности, в Санкт-Петербурге были задержаны две фуры с персиками и нектаринами общим весом 40 тонн с фитосанитарными сертификатами Марокко. Как выяснилось позднее, сертификаты были сфальсифицированы. Продукцию уничтожили.

Также машины с персиками и нектаринами общим весом 70 тонн были задержаны сотрудниками управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Фрукты сопровождались поддельными турецкими сертификатами

Там же были задержаны девять автомашин с вишней, персиками, нектаринами и виноградом общим весом более 180 тонн также с поддельной сопроводительной документацией.

Кроме того, три фуры с капустой, томатами и огурцами прибыли из Белоруссии без сопроводительных документов. Вся продукция будет уничтожена 7 августа.

На Алтае сотрудники Россельхознадзора задержали грузовик с голландскими яблоками, итальянскими киви, польскими томатами и грибами, которые ввезли в Россию без сопроводительных документов. Вся продукция была уничтожена.

Ранее были названы регионы России, в которых будут уничтожены санкционные продукты. Как отмечает сайт в список вошли Калининград, Санкт-Петербург, Брянск, Смоленск, Псков, а также Ростовская и Оренбургская области, Саратов и Алтай.

В Реутове стартовала акция по уничтожению санкционных продуктов

Напомним, ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) утвердила порядок уничтожения санкционных товаров. При обнаружении такой товар изымается и передается территориальному подразделению Россельхознадзора, которое, в свою очередь, принимает решение о его уничтожении.

29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

Как позднее пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что такая мера была вызвана возросшим объемом контрабанды.

В Россию нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза, которые ввели свои санкции.