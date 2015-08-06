Доля импортных продуктов в Москве снизилась до 23% – Немерюк

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Доля импортных продуктов в столице снизилась на 13 процентов – с 36 до 23 процентов, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Москва потребляет 12 миллионов тонн продовольствия. Еду привозят из Армении, Турции, Азербайджана", – цитирует Немерюка корреспондент m24.ru.

Чиновник уточнил, что доля импортного мяса сократилась на 18 процентов, молока – на 10 процентов, а ягод и фруктов – на 53 процента. А вот лидером по поставке мяса стала Белоруссия, доля мяса из этой страны выросла на 47 процентов, молока – на 17 процентов, картошки – на 25 процентов.

Кроме того, столица подписала более 20 соглашений с областями. "За МКАД есть большой комплекс, куда привозят свой товар из 35 регионов, есть сыры из Южной Америки и Таиланда. Также стали поставлять в 10 раз меньше санкционных продуктов", – заключил глава департамента торговли и услуг.

Ранее сообщалось, что в торговых сетях не будут проводить тотальных проверок с целью уничтожения санкционных продуктов, заявили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

"Следует понимать, что розничные торговые сети и так постоянно находятся под пристальным вниманием контролирующих служб. В данном вопросе все полномочия у Роспотребнадзора", – подчеркнули в Минпромторге.

При этом все товары, присутствующие на торговых полках, имеют соответствующие сопроводительные документы, напомнили в ведомстве. По мнению специалистов министерства, контроль следует скорее усиливать на границе, чтобы не допускать ввоз товаров.