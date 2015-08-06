Форма поиска по сайту

06 августа 2015, 13:35

Экономика

В Реутове обнаружены полторы тонны запрещенной свинины

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На территории оптовой базы в подмосковном Реутове сотрудники Россельхознадзора обнаружили 1,5 тонны мясной продукции из стран ЕС, запрещенной к ввозу на территорию России. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Совместно с правоохранительными органами управлением было выявлено на одной из оптовых продовольственных баз Подмосковья 1,5 тонны мяса свинины происхождением из стран Евросоюза", – отметили в Россельхознадзоре.

С сегодняшнего дня обнаруженная продукция, попавшая под санкции, подлежит уничтожению в соответствии с указом президента России.

Как ранее сообщала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, мясную и молочную продукцию, которая является товаром высокого биологического риска, планируется сжигать. Небольшие партии, задержанные на границе, уничтожат на месте обнаружения, для больших, вероятно, будут использоваться специальные утильзаводы.

В Реутове обнаружены полторы тонны санкционных продуктов

Напомним, 29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Закон вступил в силу 6 августа.

Как позднее пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что такая мера была вызвана возросшим объемом контрабанды.

В Россию нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.

Напомним, сегодня на российско-белорусской границе сотрудники Россельхознадзора задержали партию контрафактных нектаринов и персиков. Фрукты, общий вес которых составил 73 тонны, перевозились на трех фурах.

