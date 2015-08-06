В Реутове обнаружены полторы тонны запрещенной свинины

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На территории оптовой базы в подмосковном Реутове сотрудники Россельхознадзора обнаружили 1,5 тонны мясной продукции из стран ЕС, запрещенной к ввозу на территорию России. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Совместно с правоохранительными органами управлением было выявлено на одной из оптовых продовольственных баз Подмосковья 1,5 тонны мяса свинины происхождением из стран Евросоюза", – отметили в Россельхознадзоре.

С сегодняшнего дня обнаруженная продукция, попавшая под санкции, подлежит уничтожению в соответствии с указом президента России.

Как ранее сообщала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, мясную и молочную продукцию, которая является товаром высокого биологического риска, планируется сжигать. Небольшие партии, задержанные на границе, уничтожат на месте обнаружения, для больших, вероятно, будут использоваться специальные утильзаводы.

Напомним, 29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Закон вступил в силу 6 августа.

Как позднее пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что такая мера была вызвана возросшим объемом контрабанды.

В Россию нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.

Напомним, сегодня на российско-белорусской границе сотрудники Россельхознадзора задержали партию контрафактных нектаринов и персиков. Фрукты, общий вес которых составил 73 тонны, перевозились на трех фурах.