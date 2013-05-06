К 9 мая в центре города откроется 631 летнее кафе

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы окончательно утвердили дислокацию сезонных кафе в центре города. Согласно этой схеме, к 9 мая в ЦАО заработает более 631 летнее кафе.

"Мы формируем сеть летних, сезонных кафе, чтобы москвичи и гости столицы, гуляя по городу, могли комфортно перекусить, укрыться от солнца и дождя, свободно пообщаться друг с другом на свежем воздухе", - заявил префект ЦАО Виктор Фуер.

Из утвержденных точек 169 разместятся в Тверском районе, 81 - в районе Арбат, 40 - в Басманном, 45 - в Таганском, 38 - в Красносельском, 42 - в Мещанском. 63 кафе-веранды готовы на Пресне, столько же в Хамовниках, 44 - в Замоскворечье, 28 - в Якиманке и 18 - в Китай-городе.

На Арбате и Новом Арбате, к примеру, заработает 62 кафе.