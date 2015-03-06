В Москве достаточно зерна для производства хлеба – Немерюк

Фото: M24.ru

Москва не испытывает нехватки зерна для производства хлеба, заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В случае необходимости сырье будут брать из интервенционного фонда, сообщает Агентство "Москва".

"Имеющихся объемов зерна нам хватает. В столице находятся два крупных мукомольных комбината, которые производят более 20 тысяч тонн муки ежедневно, соответственно проблем у нас пока нет", – подчеркнул Немерюк.

В настоящее время в интервенционном фонде находится более 1,6 миллиона тонн зерна, в том числе 750 тысяч тонн продовольственной пшеницы 3 класса и 350 тысяч тонн – 4 класса.

Участники рынка констатировали двукратное повышение цен на муку в Москве с июля прошлого года.

"Мосгорсправка": Как правильно питаться 7 недель поста

Напомним, сеть магазинов Metro Cash&Carry заморозила до 13 апреля 2015 года цены на основные социальные товары, включая молоко, хлеб, крупы и макароны. Другой крупный ритейлер "О'Кей" зафиксировал цены на некоторые социально значимые товары в ряде своих гипермаркетов на полгода еще в конце ноября прошлого года.

В январе Генпрокуратура начала массовые проверки ритейлеров по всей стране в связи с резким удорожанием продуктов в рознице в условиях продуктового эмбарго и падения курса рубля.

Сотрудники ведомства должны определить, является ли повышение цен справедливым. Кроме того, мониторинг цен на основные продукты ведет Федеральная антимонопольная служба России.

По данным Генпрокуратуры, рост цен на некоторые виды продуктов питания составил от 10 до 150 процентов.