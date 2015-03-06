Форма поиска по сайту

В Россию пытались провезти запрещенную свинину из Голландии и Германии

Фото: ТАСС/Антон Буценко

На территорию России пытались провезти запрещенное мясо, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, свинина из Голландии, Германии и Канады не имела никаких сопроводительных документов. В данный момент продукцию задержали правоохранительные органы, проводятся проверки.

Ранее M24.ru сообщало, что Россия ввела временные ограничения на экспорт мяса птицы из Венгрии из-за вспышки птичьего гриппа.

В перечень продукции, ввоз которой ограничен, кроме мяса птицы попали все виды птицеводческой продукции, не прошедшие тепловую обработку (не менее 70ºС), корма и кормовые добавки для птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Кроме того, запрещен ввоз живой птицы и яиц с территории медье Бакеш (регион на юго-востоке Венгрии – прим. ред.).

Напомним, в конце января также из-за птичьего гриппа ведомство запретило ввоз кур и яиц из Германии. Ограничения коснулись такой продукции из Анхальт-Биттерфельда земли Саксония-Анхальт, Передней Померании – Грайфсвальд, района Росток земли Мекленбург – Передняя Померания, а также района Клоппенбург земли Нижняя Саксония.

Под ограничениями оказался и район Уккермарк земли Бранденбург, так как он находится близко к очагу вируса.

Ранее Россельхознадзор приостанавливал поставки живых птиц и яиц из Нидерландов. В декабре там также обнаружили птичий грипп. Болезнь была выявлена в конце ноября в населенном пункте Зутервауде, где власти были вынуждены уничтожить 28 тысяч кур – все поголовье домашней птицы.

Необходимо отметить, что поставки такой продукции из Европейского союза в Россию были запрещены еще несколько месяцев назад. Тем не менее меры ведомства действуют независимо от продовольственного эмбарго и могут оставаться в силе даже тогда, когда оно будет отменено.

В начале марта стало известно, что российские власти рассматривают возможность точечного смягчения продовольственного эмбарго. В частности, продукцией в отношении которой возможна отмена продовольственного запрета, может стать детское питание из органического сырья.

Сюжет: Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США
продукты Россельхознадзор мясо свинина запрещенные продукты

