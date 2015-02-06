Около 500 автоматов по продаже "космической еды" может появиться в столице

Космическую еду в тюбиках можно купить на ВДНХ

В ближайшие два года в столице может появиться порядка 500 автоматов по продаже тюбиков с едой для космонавтов, сообщил Агентству "Москва" гендиректор ЗАО "Лаборатория космического питания" Андрей Ведерников.

"В планах разместить в Москве до 500 таких автоматов. Все это может быть установлено в течение двух лет в зависимости от спроса", - сказал Ведерников.

Он отметил, что при большом спросе, цена на "космическую еду" снизится. "При увеличении ассортимента мы сможем и цену сделать меньше. Тогда это появится в школах и для детей, однако пока цена достаточно высокая", - добавил Ведерников.

На ВДНХ начали продавать космическую еду

Ранее M24.ru сообщало, что с 6 февраля до 28 марта на ВДНХ в павильоне "Космос" будут продавать тюбики с едой для астронавтов. Приобрести их можно будет в специальных аппаратах.

Еду в тюбиках, которая раньше была доступна только на орбитальных станциях, изготавливают на том же заводе, что и рацион космонавтов. В общей сложности, посетители ВДНХ смогут попробовать 11 космических блюд. В основном, это сытная, калорийная еда из мяса и овощей.

Отметим, что орбитальное меню включает первые блюда (борщ, щи зеленые, харчо, рассольник), вторые блюда (баранина маринованная, свинина с овощами, пюре мясное) и десерты (творог с облепиховым, абрикосовым, яблочным и черносмородиновым пюре). Цена одного тюбика составляет 300 рублей.