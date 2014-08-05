В киосках с прессой разрешили продавать воду

В киосках прессы будут продавать прохладительные напитки в бутылках

Власти Москвы разрешили продавать питьевую воду в киосках с печатной продукцией. Как сообщил каналу "Москва 24" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, у его коллег было много идей по поводу расширения ассортимента киосков прессы: от чая и кофе до галантерейных товаров.

"Но мы пока решили остановиться именно на прохладительных напитках, – сказал Алексей Немерюк. – Возможно, это не такой социальный товар, как пресса, но когда вблизи остановочных пунктов наземного транспорта можно купить воду, для москвичей это наиболее комфортный вариант".

Возможность приобрести питьевые напитки в киосках с газетами и журналами действительно облегчит жизнь москвичей в жару.

Как уже сообщало издание М24.ru, в мае Ассоциация распространителей печатной продукции обратилась к властям с просьбой о возможности самостоятельно формировать ассортимент товаров. Поскольку доходы от продажи газет и журналов невелики, владельцы киосков рассчитывали привлечь покупателей за счет мороженого, напитков и фастфуда. В Казани, где местные власти выдали подобное разрешение, киоскеры сумели увеличить свои доходы на 30 процентов за счет продажи кофе и выпечки.