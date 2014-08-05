В киосках с прессой разрешили продавать воду

Власти Москвы разрешили продавать питьевую воду в киосках с печатной продукцией. Как сообщил каналу "Москва 24" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, у его коллег было много идей по поводу расширения ассортимента киосков прессы: от чая и кофе до галантерейных товаров.
"Но мы пока решили остановиться именно на прохладительных напитках, – сказал Алексей Немерюк. – Возможно, это не такой социальный товар, как пресса, но когда вблизи остановочных пунктов наземного транспорта можно купить воду, для москвичей это наиболее комфортный вариант".
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Возможность приобрести питьевые напитки в киосках с газетами и журналами действительно облегчит жизнь москвичей в жару.
Как уже сообщало издание М24.ru, в мае Ассоциация распространителей печатной продукции обратилась к властям с просьбой о возможности самостоятельно формировать ассортимент товаров. Поскольку доходы от продажи газет и журналов невелики, владельцы киосков рассчитывали привлечь покупателей за счет мороженого, напитков и фастфуда. В Казани, где местные власти выдали подобное разрешение, киоскеры сумели увеличить свои доходы на 30 процентов за счет продажи кофе и выпечки.
Что продавать в газетных киоскахПроблема снижения интереса к печатной прессе знакома не только российским киоскерам. Предприниматели других стран тоже столкнулись с падением доходов от уличной торговли газетами и журналами и по-разному попытались улучшить ситуацию. Например, киоски Барселоны оснащают точками беспроводного доступа в Интернет. В киосках многих стран газеты соседствуют с едой и напитками. В павильонах Польши устанавливают холодильникидля минералки, а в Латвии – готовят хот-доги. На улицах Франции вместо киосков размещают мини-павильоны, где клиенты спокойно могут полистать газету или журнал. Французский опыт планировали использовать и в России, но установка ларьков такого типа требует слишком больших финансовых затрат.
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