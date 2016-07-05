Китай снимет запрет на ввоз говядины и мяса птицы из России

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Китай снимает ограничения на поставку говядины и мяса птицы из России на китайский рынок, отмечается в сообщении Россельхознадзора. Договоренность удалось достичь в ходе пятой встречи профильной российско-китайской рабочей группы по вопросам карантина животных и растений и безопасности пищевой продукции.

"Стороны пришли к пониманию того, что китайская сторона инициирует процедуру снятия запрета поставок говядины, мяса птицы и субпродуктов из зон, свободных от ящура без вакцинации в соответствии с Международным

эпизоотическим бюро, а также отмену ограничений по гриппу птиц", – говорится в сообщении.

Обе страны договорились продолжить работу по снятию запрета поставок продукции в Китай в связи с регистрацией вспышек на территории России нодулярного дерматита крупного рогатого скота (КРС) и африканской чумы свиней (АЧС). Так, в августе или сентябре китайская делегация посетит Федеральный центр охраны здоровья животных, чтобы ознакомиться с мерами по контролю за распространением в России АЧС и нодулярного дерматита КРС.

В свою очередь, Россельхознадзор снял запрет на поставки свинины из Китая еще в 2014 году, когда Евросоюз ввел санкции в отношении России.

Российские власти составили "дорожную карту" сотрудничества с КНР, говорил в феврале 2016 года замминистр сельского хозяйства РФ Сергей Левин. В соответствии с программой страны обсудят условия облегченного доступа к зерновой и мясной продукции.

