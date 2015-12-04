Россельхознадзор запретил поставку рыбной продукции из Литвы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Россельхознадзор запретил с 14 декабря поставки в Россию рыбной продукции, транспортируемой через Литву. Как сообщает пресс-служба ведомства, исключения касаются транзитных грузов, которые не вскрывали на территории Республики.

Результаты проверок литовских предприятий показали, что система отслеживания грузов из третьих стран не является прозрачной. И в Россию могут попасть продукты, которые не предназначаются для членов Евразийского экономического союза и не отвечают соответствующим требованиям.

Кроме того, госветслужба Литвы сертифицировала в Россию продукцию неизвестного происхождения, а также товар, предназначавшийся для Европейского союза. При этом литовская ветеринарная служба отказалась предоставить информацию и провести работу по выявленным фактам незаконных поставок.

Помимо этого, Россельхознадзор с 7 декабря будет запрещен ввоз литовских рыбных консервов с четырех заводов.

Россельхознадзор начал проверки литовской рыбной продукции в сентябре этого года. Ведомство интересовалось происхождением лососевых консервов, которые поступали в Россию из Литвы. Предположительно, их везли из Норвегии, а не из Прибалтики.

Напомним, летом Россия приостановила ввоз на отечественный рынок польских шпрот, а также рыбных консервов из Латвии и Эстонии.

Решение о запрете принято из-за целого спектра нарушений, который обнаружили в продукции по результатам государственного санитарного надзора за оборотом пищевой продукции и надзора в сфере защиты прав потребителей.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили несоответствие требований к маркировке, к массовой доле основного продукта, нарушения по показателям энергетической ценности.