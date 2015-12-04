В турецких огурцах нашли вредные вещества

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В турецких огурцах нашли вредные для здоровья пестициды. Норма по их содержанию была превышена в 1,3 раза, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что огурцы не соответствуют санитарным нормам и их употребление опасно для здоровья.

Напомним, правительство России определило список турецких товаров, импорт которых в Россию ограничен или запрещен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ограничения вводятся с 1 января 2016 года.

При этом установлено, что ограничения в отношении товаров, предусмотренных перечнем, не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза.