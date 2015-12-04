В турецких огурцах нашли вредные вещества

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В турецких огурцах нашли вредные для здоровья пестициды. Норма по их содержанию была превышена в 1,3 раза, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
В ведомстве отметили, что огурцы не соответствуют санитарным нормам и их употребление опасно для здоровья.
Напомним, правительство России определило список турецких товаров, импорт которых в Россию ограничен или запрещен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ограничения вводятся с 1 января 2016 года.
При этом установлено, что ограничения в отношении товаров, предусмотренных перечнем, не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза.
Какие товары запретили:
- томаты;
- лук репчатый и лук-шалот;
- капуста цветная и брокколи;
- огурцы и корнишоны;
- апельсины;
- мандарины;
- виноград;
- яблоки;
- груши;
- абрикосы;
- персики;
- сливы;
- земляника и клубника;
- мясо курицы и индейки;
- соль (включая соль столовую и денатурированную);
- свежие гвоздики.
