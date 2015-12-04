Форма поиска по сайту

04 декабря 2015, 17:55

В турецких огурцах нашли вредные вещества

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В турецких огурцах нашли вредные для здоровья пестициды. Норма по их содержанию была превышена в 1,3 раза, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что огурцы не соответствуют санитарным нормам и их употребление опасно для здоровья.

Напомним, правительство России определило список турецких товаров, импорт которых в Россию ограничен или запрещен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ограничения вводятся с 1 января 2016 года.

При этом установлено, что ограничения в отношении товаров, предусмотренных перечнем, не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза.

Какие товары запретили:

  • томаты;
  • лук репчатый и лук-шалот;
  • капуста цветная и брокколи;
  • огурцы и корнишоны;
  • апельсины;
  • мандарины;
  • виноград;
  • яблоки;
  • груши;
  • абрикосы;
  • персики;
  • сливы;
  • земляника и клубника;
  • мясо курицы и индейки;
  • соль (включая соль столовую и денатурированную);
  • свежие гвоздики.

Сюжет: Ситуация с Турцией
продукты Турция огурцы пестициды

