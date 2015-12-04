Маркин предложил запретить продажу продуктов питания в интернете

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Продажа продуктов питания через интернет должна быть запрещена, считает официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Такое мнение он высказал на фоне волны отравлений суррогатным алкоголем в различных регионах страны.

"Это не просто паленая водка, которая продается в подвале. Это продается в сетевых магазинах и Интернете, – сказал Маркин в эфире радиостанции "Вести.фм". – Я думаю, что давно пора запретить продавать продукты питания через Интернет. Как можно проверить – в данном случае – сертификат того или иного продукта?"

Ранее сообщалось, что за неделю в Красноярске от отравления поддельным виски, заказанным через интернет, пострадали 48 человек, 9 из них продолжают лечение в Красноярской больнице скорой медицинской помощи.

В результате отравления поддельным виски Jack Daniel's скончались 14 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".