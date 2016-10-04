Базу ДНК продуктов питания создадут в России, передает телеканал "Москва 24". Система поможет выявить иностранные товары, которые продаются под видом отечественных.

Авторы идеи считают, что недобросовестные производители намеренно указывают неверные данные, потому что спрос на российскую продукцию в несколько раз выше, чем на зарубежную. Первым товаром, у которого проверят место происхождения, станет рис. Потом в информационном перечне появятся и другие категории.

Противники инициативы уверены, что потребителей интересует качество товара, а не страна-производитель, поэтому база ДНК будет бесполезной.

С 3 сентября в России действуют ограничения для государственных служащих и работников бюджетных организаций на госзакупки импортных продуктов питания.

В перечень продовольствия, подлежащего ограничению вошли 23 наименования, включая рыбную, мясную (говядина, свинина, мясо птицы, телятина, субпродукты), молочную продукцию (молоко, масло сливочное, сыры), рис, соль и сахар. Ограничения на фрукты и тепличные овощи, которыми Россия обеспечена лишь на треть – не вводится.

Под ограничения не попали продукты стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

По статистике Минсельхоза России, страна самообеспечена в текущем году по молоку на 82 процента, говядине – 75 процентов. Уровень продовольственной независимости по сахару, свинине и мясу птицы – 93-100 процентов. Фруктами и овощами страна обеспечена лишь на треть.

