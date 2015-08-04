Цена на гречку в магазинах поднимется к концу лета – эксперт

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Последствия скачка цен на гречку проявятся в столичных магазинах не ранее чем через две недели, сообщил m24.ru председатель комитета по развитию оптовой и розничной торговли Московской торгово-промышленной палаты Михаил Мандалян. Примерно к концу августа в сетевых торговых точках закончатся запасы зерна, купленные по старым ценам.

"На сколько точно подорожает гречка в магазинах сказать трудно. Сетевики будут отталкиваться от тенденции на рынке в целом. Они учтут, есть ли дефицит, какой курс на валютном рынке, есть ли паника", – пояснил Мандалян. Поэтому первые прогнозы о дальнейшем подорожании гречки можно будет сделать не ранее, чем после первой реакции магазинов.

Эксперт также предупредил жителей столицы о том, что некоторые недобросовестные предприниматели могут начать завышать цены сразу после появления информации о скачке цен на оптовом рынке и порекомендовал не поддаваться панике.

Отметим, что 4 августа резко возросла оптовая стоимость гречки. Цена за тонну продукта повысилась на 1,6 тысячи рублей – до 39,9 тысячи рублей, передает "Интерфакс". Неделю назад цены на крупу выросли всего на 255 рублей.

Даже до резкого подорожания, гречка прибавила в цене более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В июне этого года средняя цена на гречку составила 38,5 тысячи рублей за тонну, в июле 2014 года – 16,6 тысячи рублей.

С начала весны 2015 года некоторые производители гречневой крупы испытывали проблемы с сырьем, пояснила замгенерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее словам, производства даже замирали до поступления новых урожаев.

По мнению эксперта, все дело в том, что в прошлом году не убрали весь урожай гречихи в Алтайском крае. В итоге валовой сбор гречихи в 2014 году составил 662 тысячи тонн. Для сравнения в 2013 году сбор гречихи составил 834 тысячи тонн.

В этом году в России планируется собрать 780 тысяч тонн гречневого зерна, сообщил в понедельник министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

На прошлой неделе сообщалось об аналогичном подорожании цен на рис. Стоимость тонны зерна выросла на 3,5 тысячи рублей до 39 835 рублей. Для сравнения в июле 2014 года цена составляла 28 679 рублей.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба в прошлом году открыла "горячую линию" для жалоб на повышение цен. За все время ее работы от жителей столицы поступило 2 тысячи 707 жалоб. О подорожании гречки на магазинных полках жители мегаполиса сообщали всего 69 раз.

Больше всего жалоб пришло на рост цен на овощи и фрукты – 647 сообщений. 466 жалоб пришло на рост цен на молочные продукты, 340 – на сахар.

Кроме того, москвичи жаловались на мясо птицы (154), хлеб (100), яйца (71) и колбасы (42).