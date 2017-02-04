Форма поиска по сайту

04 февраля 2017, 13:16

Экономика

Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы и яиц из ряда стран ЕС

Фото: ТАСС/Денис Русинов

Россельхознадзор запретит поставки мяса птицы и инкубационного яйца из некоторых стран Европы, сообщает РИА Новости.

В первую очередь это касается стран, где зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Точной даты введения запрета пока нет, однако это может произойти в течение двух недель.

С понедельника, 6 февраля, Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз говядины и субпродуктов из Минской области. В ведомстве считают, что на самом деле в Россию поставляют украинскую продукцию.

Россельхознадзор, заподозрив мошенничество, обратился в Минсельхоз Белоруссии с предложением организовать посещение предприятий, расположенных в Минской области. Однако ведомство ответило отказом. Реакция белорусской стороны только подтвердила подозрения российского ведомства.

В итоге ввоз ограничат для фирм "Производственный комбинат", "Онэксимпрод", "Георгий и сыновья" и "Террамит".

