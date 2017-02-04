Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы и яиц из ряда стран ЕС

Фото: ТАСС/Денис Русинов

Россельхознадзор запретит поставки мяса птицы и инкубационного яйца из некоторых стран Европы, сообщает РИА Новости.

В первую очередь это касается стран, где зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Точной даты введения запрета пока нет, однако это может произойти в течение двух недель.