Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы и яиц из ряда стран ЕС

Фото: ТАСС/Денис Русинов
Россельхознадзор запретит поставки мяса птицы и инкубационного яйца из некоторых стран Европы, сообщает РИА Новости.
В первую очередь это касается стран, где зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Точной даты введения запрета пока нет, однако это может произойти в течение двух недель.
Россельхознадзор, заподозрив мошенничество, обратился в Минсельхоз Белоруссии с предложением организовать посещение предприятий, расположенных в Минской области. Однако ведомство ответило отказом. Реакция белорусской стороны только подтвердила подозрения российского ведомства.
В итоге ввоз ограничат для фирм "Производственный комбинат", "Онэксимпрод", "Георгий и сыновья" и "Террамит".