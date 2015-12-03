Более 300 килограммов рыбы задержали в столичных аэропортах

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 500 килограммов продукции животного происхождения задержали за месяц в столичных аэропортах. Изъятые товары не имели ветеринарных сертификатов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Подозрительная продукция ввозилась из Вьетнама, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Великобритании. Всего было изъято 112 килограммов молока, 88 килограммов мяса, 306 килограммов рыбы и 410 яиц.

Опасные для здоровья потребителей товары были утилизированы.

Напомним, Россельхознадзор с 7 декабря введет запрет на поставки молочной продукции с пяти белорусских предприятий. Молоко этих производителей признали опасным для здоровья.

Речь идет о компаниях "Милкавита", "Рогачевский молочноконсервный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат", "Молочная компания Новогрудские дары", "Сморгонские молочные продукты".

Кроме того, госструктурам могут запретить покупать ряд импортных продуктов питания, в том числе мясо, молочные продукты и сахар, если в тендере участвуют производители из России или стран Евразийского экономического союза. С такой инициативой выступил Минсельхоз.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов считает, что такая мера будет стимулировать отечественных производителей.