Первыми из овощей осенью подорожали огурцы

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Сезонный рост цен на огурцы отмечен в России. По данным Росстата, за неделю с 25 августа до 1 сентября цена на эти овощи выросла на 1,2 процента.

При этом другая плодоовощная продукция, напротив, стала дешевле. К примеру, лук за минувшую неделю подешевел на 4,1 процента, а помидоры, капуста, морковь и картофель – на 2,9-3,4 процента.

Однако Интерфакс со ссылкой на специалистов Института аграрного маркетинга сообщает, что подорожание других овощей еще впереди. Так называемый "борщевой набор", в который входят картошка, морковь, капуста и лук, изменится в цене в конце октября.

Ценники на огурцы меняются первыми, потому что в сентябре заканчивается запас огурцов, выросших на открытом грунте. Рост цен связан с тем, что грунтовые огурцы на прилавках сменяются тепличными и импортными. Себестоимость овощей, выращенных в теплице, на 25-30 процентов выше, чем у тех, которые росли на обычных огородных грядках, а привозные огурцы дороже за счет логистики и разницы в курсах валют.

По данным Института аграрного маркетинга, 35-40 процентов огурцов и помидоров в Россию приводят из других стран, прежде всего из Турции и Китая. Менее крупные поставки идут из Азербайджана, Узбекистана, Израиля, Марокко, Украины. Примерно 10 процентов томатно-огуречного рынка составляли поставки из стран, попавших под санкции, – прежде всего из Испании и Нидерландов.

Напомним, что 2 сентября Сергей Собянин открыл на Калужском шоссе первый российский агрокластер. Подобные объекты, оснащенные современным оборудованием, должны заменить устаревшие плодоовощные базы. Открытие агрокластеров поможет повысить качество продуктов и снизить темпы "продовольственной инфляции".