В России не будут перерабатывать санкционные продукты – Россельхознадзор

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Задержанные санкционные продукты не будут подлежать переработке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано.

"Россельхознадзор не рассматривает возможности переработки продукции. Изначально мы предполагаем, что это будет полная ликвидация без какого-либо использования этих продуктов в дальнейшем", – отметила Мелано.

По ее словам, механизм утилизации еще не отработан. Но по некоторым категориям продуктов уже есть ясность. Так, растительные продукты будут свозить на специальные полигоны, где уничтожение будет происходить естественным путем.

Отмечается, что мясную и молочную продукцию, которая является товаром высокого биологического риска, будут сжигать. Небольшие партии уничтожат на границе, для больших, вероятно, будут использоваться специальные утильзаводы.

Мелано добавила, что ведомство уже составило специальные рекомендации по утилизации продуктов, а также проведении фото- и видеосъемки этого процесса.

Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов

Напомним, 29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению с 6 августа текущего года. Под действие указа не попадают товары, ввезенные физлицами для личного пользования, а также продукция, предназначенная для перевозки в третьи страны.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил что такая мера была вызвана возросшим объемом контрабанды.

Добавим, что в июне правительство внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох.

Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.