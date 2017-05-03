Эксперт объяснил высокую стоимость кофе в российских кофейнях

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Россия возглавила общемировой "индекс латте", который отражает стоимость самой маленькой чашки этого кофе в сети Starbucks. Об этом говорится в исследовании компании ValuePenguin, анализирующей потребительские расходы.

В начале марта чашка "латте толл" стоила в российской сети кофеен 255 рублей. Дешевле всего этот кофе стоит в США – около 2,75 долларов.

Генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", от чего зависит цена кофе.

"Этому есть вполне понятное объяснение: по историческим причинам количество торговых площадей на первых этажах зданий в крупных городах гораздо меньше,чем в некоторых городах Западной Европы или США. Поэтому спрос на такие торговые помещения в России "тянет" стоимость аренды вверх, которая у нас выше, чем в других странах. Этот момент отражается на цене самих продуктов, не только кофе. Кофе сегодня – достаточно модный продукт, наши люди любят хороший кофе и готовы платить больше, если напиток хорошего качества. Этот рынок до сих пор не насыщен, а спрос высокий. Поэтому кофе – один из тех продуктов, на которых часто держится рентабельность заведений", – пояснил он.

Американские исследователи сопоставили стоимость чашки кофе с ценой продовольственной корзины в 44 странах мира. Российская цена чашки – 255 рублей – оказалась эквивалентна 12,32 доллара для Соединенных Штатов.

После России самый дорогой кофе предлагают индонезийские Starbucks. Там его стоимость эквивалентна 8,21 доллара, во Вьетнаме – 8,18 доллара, в Таиланде – 8,04 доллара, в Великобритании – 2,88 доллара, а в Канаде – 3,06 доллара.