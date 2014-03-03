Конфеты-бараночки: кто производил сладости в дореволюционной Москве

Алексей Абрикосов с сыновьями. Фото: www.abrikosov-sons.ru

На этой неделе исполняется 190 лет со дня рождения Алексея Абрикосова - основателя одной из крупнейших кондитерских фабрик в Москве, позднее получившей название "Бабаевской". Об истории главных производителей сладостей в старой Москве и особенностях дореволюционного маркетинга - в материале M24.ru.

"Товарищество А.И. Абрикосова и Сыновей"

Первые шаги как самостоятельный предприниматель внук пензенского кондитера Алексей Абрикосов начал делать в 1847 году, тогда ему было всего 23 года. Серьезно развернуться молодому человеку помогла удачная женитьба: пять тысяч рублей приданого стали начальным капиталом для собственного кондитерского предприятия, которое Абрикосов открыл в 1849 году.

Уже несколько лет спустя Абрикосов сделался купцом первой гильдии, а годовой оборот его фирмы превышал 20 тысяч рублей.

К началу 1870-х годов на Абрикосова работали более 120 человек, которые делали 512 тонн сладостей в год на сумму 325 тысяч рублей. Тогда же компания получила официальный статус фабрики и название "Фабрично-торговое "Товарищество А.И. Абрикосова и Сыновей". А в 1899 году "Товариществу А. И. Абрикосова Сыновей" присвоили почетное звание "Поставщик Двора Его Императорского Величества", с правом изображения на упаковке своих изделий соответствующего знака.

Фабрика была коммерчески успешной во многом благодаря грамотному маркетингу. Абрикосов понимал, что мало произвести высококачественный продукт, важно его продать. Поэтому параллельно с механизацией мастерской и привлечением наемных рабочих фабрикант наладил самостоятельное упаковочное производство (впоследствии отдельный цех упаковки в Хамовниках) и развернул мощную рекламную кампанию.

Для создания фантиков и коробок "бизнесмен" пригласил профессиональных художников - упаковка абрикосовских конфет была настолько хороша, что стала предметом коллекционирования.

Разнообразные по форме, с оригинальными рисунками, металлические, картонные, деревянные, обтянутые тканью (например, бархатом) коробки, стеклянные банки, бумажные этикетки и обертки не только помогали эффективной продаже конфет и шоколада, но и являлись своего рода памятными сувенирами. Товарищество дважды побеждало на Всероссийских художественно-промышленных выставках в Москве.

В XIX веке дорогой абрикосовский шоколад дарили возлюбленным, но все же главными потребителями были дети. Потому на конфетных и шоколадных обертках изображали птичек, медвежат, гномиков и т.д.

Кроме того, Абрикосов первым в России выпустил прообраз "киндер-сюрприза". Он придумал вкладывать в коробки с конфетами открытки, картинки, бумажные игрушки, мозаики.

И, наконец, именно ему мы обязаны появлением популярных новогодних подарков - обернутых в фольгу шоколадных зайцев и Дедов Морозов.

Позже, когда у Абрикосовых появились фирменные магазины, оригинальные рекламные акции стали проводиться и на месте продаж. Например, однажды в московских газетах появились заметки о том, что в одном магазине Абрикосовых продавщицами работают только блондинки, а в другом - только брюнетки. Покупатели немедленно отправились проверять, так ли это на самом деле. И, конечно, не могли уйти с пустыми руками.

Магазины Абрикосовых в дореволюционной Москве располагались в Верхних торговых рядах (ГУМ), Кузнецком Мосту, в Лубянско-Ильинских торговых рядах (ныне помещения Политехнического музея), а также в пассаже Солодовникова и на Тверской улице в доме Полякова. По богатству отделки они были в ряду лучших столичных магазинов.

Продукция Товарищества Абрикосовых и компании "Эйнемъ"

Кондитерскую продукцию Товарищества можно было купить также на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, на Крещатике в Киеве, на Дерибасовской в Одессе, а также в Ростове-на-Дону. Оптовые склады фирмы работали в обеих столицах, в Одессе, на Нижегородской ярмарке.

В 1918 году кондитерская фабрика Абрикосовых была экспроприирована советской властью, а в 1922 переименована в фабрику имени П. Бабаева.

"Товарищество А. И. Абрикосова Сыновей" входило в тройку крупнейших российских кондитерских предприятий, наряду с "Эйнем" и "Сиу и К°".

Мастерская Теодора Фердинанда фон Эйнема

Небольшая мастерская по производству шоколада и конфет Теодора Фердинанда фон Эйнема появилась в 1851 году на Арбате. В 1869 году к Эйнему присоединился предприниматель Юлиус Гейс. Вдвоем они открыли кондитерский магазин на Театральной площади, выписали из-за рубежа новейшую паровую машину и построили первое здание фабрики на Софийской набережной Москвы-реки.

После смерти Эйнема в 1876 году фабрикой продолжил руководить Гейс, однако ставшее популярным среди москвичей название компании он менять не стал.

В 1889 году в связи с расширением производства Гейс приобрел несколько участков на Берсеневской набережной. Одним из первых зданий, построенных на новом участке, стал производственный корпус работы архитектора А. В. Флодина. В дальнейшем по проекту архитектора А. М. Калмыкова было возведено еще несколько произодственных корпусов и доходных домов, составивших основу ансамбля фабрики. Всего для фабрики на берсеневском участке, ставшем основным, было построено 23 здания.

В 1913 году компания "Эйнемъ", также как и Товарищество Абрикосовых, стала официальным поставщиком Императорского двора.

К началу XX века фирма владела двумя фабриками в Москве, филиалами в Симферополе и Риге, несколькими магазинами в Москве и Нижнем Новгороде.

После Октябрьской революции 1917 года фабрика была национализирована и переименована в "Красный Октябрь".

Торговый дом "А. Сиу и К"

Третья крупнейшая кондитерская фабрика в дореволюционной России была открыта в Москве французским предпринимателем Адольфом Сиу.

К 1900 году торговый дом "А. Сиу и К" обладал сетью фирменных магазинов в Москве, Петербурге, Киеве и Варшаве.

В 1913 году после начала производства печенья "Юбилейное", названного так в честь трехсотлетия дома Романовых, фабрике был присвоен статус "Поставщик двора его Императорского Величества".

