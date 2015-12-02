Россия запретит поставки молочной продукции с пяти предприятий Белоруссии

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Россельхознадзор с 7 декабря введет запрет на поставки молочной продукции с пяти белорусских предприятий. Молоко этих производителей признали опасным для здоровья, сообщает ТАСС.

Речь идет о компаниях "Милкавита", "Рогачевский молочноконсервный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат", "Молочная компания Новогрудские дары", "Сморгонские молочные продукты".

Напомним, госструктурам могут запретить покупать ряд импортных продуктов питания, в том числе мясо, молочные продукты и сахар, если в тендере участвуют производители из России или стран Евразийского экономического союза. С такой инициативой выступил Минсельхоз.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов считает, что такая мера будет стимулировать отечественных производителей.

"Я не вижу в этом предложении ничего плохого. Это будет дополнительно стимулировать российских производителей. Единственный момент – качество поставляемой продукции в рамках таких закупок. Одним из ключевых факторов, которые влияют на выбор, является цена. Иногда приходится сталкиваться с тем, что в угоду цене поставщики жертвуют качеством.

Если мы говорим и сырах и масле, в детские учреждения можно поставлять только гостовское сливочное масло. Иногда приходиться сталкиваться с тем, что по тендерам туда поставляются спреды, а вместо сыров – сырные продукты", – пояснил он.