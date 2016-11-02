Растительные жиры содержатся в 75% сливочного масла – эксперт

Фото: YAY/ТАСС

Растительные жиры содержит 70-75 процентов сливочного масла в России. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала независимый эксперт молочного рынка в России Татьяна Рыбалова.

По ее словам, при покупке натуральное масло от поддельного можно отличить только по цене.

"Сегодня средняя цена литра сырого молока – 23 рубля. На производство килограмма масла нужно 20 килограммов молока, поэтому стоимость только сырья для 100 грамм масла составляет около 45 рублей. Если в пачке 180 грамм, стоимость молока для него составляет 70-80 рублей. Эксперты склоняются к тому, что 70-75 процентов масла в магазинах содержат растительные жиры", – пояснила она.

Стоимость сырья для пачки сливочного масла составляет 80 рублей

Как пишут "Известия", в Роспотребнадзоре выяснили, что чаще всего в категории молочных товаров подделывают сливочное масло. Именно на этот продукт приходится 58 процентов всего молочного фальсификата.