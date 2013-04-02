Продуктовые наборы в Москве заменят электронными сертификатами

Фото: ИТАР-ТАСС

Вместо продуктовых наборов малообеспеченным москвичам будут выдавать электронные сертификаты. По ним люди смогут сами выбрать, какие продукты приобрести в магазине.

Эксперимент планируют начать в Центральном округе столицы с 1 мая. В течение трех месяцев в нем будут принимать участие 4 тысячи москвичей, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Как отметил глава департамента соцзащиты населения Владимир Петросян, обычно в продуктовые наборы входит ограниченный перечень продуктов: крупы, макаронные изделия и прочее. По электронному сертификату граждане смогут выбрать то, что им нужно.

По словам чиновника, для этого будет создано электронное приложение к социальной карте москвича, при помощи которого гражданам будут перечислять по 500 рублей на покупки. При этом они не смогут купить алкоголь и табачные изделия.

Отметим, что пока в эксперименте будут участвовать только супермаркеты "Перекресток", однако в дальнейшем к проекту подключатся "Дикси", "Пятерочка" и другие торговые сети.