02 марта 2017, 15:30

Экономика

Ярмарки выходного дня готовятся к открытию после зимы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

102 ярмарки выходного дня откроются в разных округах столицы 7 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи, как обычно, смогут купить в торговых рядах фермерские овощи, фрукты, мясо и другие продукты отечественных сельхозпроизводителей. На ярмарке также будут продавать товары из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

Торговые места на таких ярмарках дают бесплатно, заявки на участие могут подать индивидуальные предприниматели, компании, фермеры. Сделать это можно на портале mos.ru.

Полный перечень адресов, по которым пройдут ярмарки выходного дня, опубликован здесь.

В 2016 году весенние ярмарки выходного дня работали три дня в неделю с 09:00 до 20:00.

Тогда также открылось 102 площадки. 70 процентов мест на ярмарках отдали физическим лицам, имеющим собственное подсобное или фермерское хозяйство, стальные торговые точки распределили между индивидуальными предпринимателями и компаниями.

На прилавках москвичи могли найти мясную и молочную продукцию, продукцию пчеловодства, различные чаи, сухофрукты и кондитерские изделия.

