Ярмарки выходного дня готовятся к открытию после зимы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

102 ярмарки выходного дня откроются в разных округах столицы 7 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи, как обычно, смогут купить в торговых рядах фермерские овощи, фрукты, мясо и другие продукты отечественных сельхозпроизводителей. На ярмарке также будут продавать товары из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

Торговые места на таких ярмарках дают бесплатно, заявки на участие могут подать индивидуальные предприниматели, компании, фермеры. Сделать это можно на портале mos.ru.

Полный перечень адресов, по которым пройдут ярмарки выходного дня, опубликован здесь.