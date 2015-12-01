Москва разыграет 53 площадки под бахчевые развалы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В столице проходит последний в этом году аукцион по размещению 53 бахчевых развалов на юге города, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Победители конкурса смогут торговать бахчевыми культурами в Южном административном округе с 2016 года. "Предложение по размещению нестационарных объектов "Бахчевые развалы" подразумевает заблаговременную покупку бизнеса в этом году для торговли в Южном административном округе в последующие пять лет, начиная с 2016 года, в сезонном режиме с августа по октябрь", – сказал руководитель ведомства Геннадий Дегтев.

По его словам, начальная стоимость одного лота площадью четыре квадратных метров составляет 20 тысяч рублей. По правилам аукциона, победители будут сами устанавливать торговые объекты, но они должны соответствовать формату, разработанному Москомархитектурой.

Заявки для участия в торгах можно подать до 21 декабря, а сам аукцион пройдет 24 декабря.

На предыдущих торгах в начале августа этого года город продал 169 объектов с превышением стартовой цены в среднем на 152 процента.

Напомним, в этом году на портале открытых данных правительства Москвы опубликовали карту официальных бахчевых развалов. Арбузы и дыни, продающиеся на развалах столицы, в основном, поступают из Астраханской и Волгоградской областей, Ставропольского края, а также Дагестана.

Поставщиками являются фермерские хозяйства и московские фирмы, закупающие продукцию в местах производства.