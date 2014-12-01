Россельхознадзор запретил ввоз в Подмосковье 14 тонн голов лосося

Фото: rshn32.ru

Россельхознадзор запретил поставку в Московскую область 14 тонн голов норвежского лосося, сообщает пресс-служба ведомства.

Запрещенный продукт был обнаружен в Смоленской области, он следовал в Подмосковье, получателем значилась компания "Меридиан". Добавим, что груз прибыл из Белоруссии. В настоящее время партию исследуют на безопасность.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле.

Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.