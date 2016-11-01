Турецкие цитрусовые в РФ пока остались под запретом

Россельхознадзор не выдавал турецким предприятиям разрешений на поставки цитрусовых, сообщают РИА Новости со ссылкой на слова начальника Россельхознадзора Алексея Алексеенко.
По словам главы Роскомнадзора, турецкая сторона несколько поторопилась объявлять о том, что поставки уже возобновлены. "Они могут готовить контракты для будущих поставок, но решение будет принято после нашей инспекции, которая состоится на этой неделе", – отметил Алексеенко.
С заявлением о том, что Турция возобновила поставки цитрусовых в Россию, ранее выступил президент группы по продвижению турецких цитрусовых Али Ковак на пресс-конференции в Москве. По его словам, первая партия фруктов отправилась в Россию 20 октября, но задержалась из-за шторма на Черном море.
До марта 2017 года Турция планирует поставить в Россию более 600 тысяч тонн цитрусовых. До запрета доля Турции на российском рынке цитрусовых составляла 34,5 процента. Ежегодно россияне потребляли 1,6 миллиона тонн этих фруктов.
Под запретом еще остаются турецкие виноград, яблоки, груши, земляника и клубника, томаты, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы, тушки и субпродукты домашних кур и индеек, соль и гвоздики.