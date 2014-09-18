Ведро счастья: где продать излишки яблок в Москве

Фото: M24.ru

Унылая пора, очей очарование. Символы осени – это листопад, моросящие дожди и яблоки. На обочине каждой крупной магистрали в Москву обязательно стоят ведра с яблоками. Как же все-таки продать излишки фруктов с огорода и чем они полезны? Об этом – в материале M24.ru.

Пожалуй, ни один фрукт не может похвастаться таким предложением, как яблоко. В Подмосковье практически каждый дачник обязательно высаживает на участке саженец яблони. Эта мода, которая началась еще в Советском Союзе, дошла и до наших дней, поэтому недостаток яблок – это что-то небывалое, нереальное примерно как извержение вулкана в Московской области.

Однако для яблок случаются невероятно урожайные годы, когда дачники и деревенские жители собирают эти фрукты даже не килограммами, а сотнями килограммов. Такая ситуация сложилась в этом году. Не очень жаркое и не засушливое лето отразилось на урожае яблок. Их дарят ведрами друзья, телефон разрывается от звонков с вопросами "Не хочешь ли себе яблочек взять?". Даже коллеги таскают яблоки на работу рюкзаками и угощают всех желающих.

"Формула качества": Покупаем яблоки

Разумеется, возникает только один вопрос, если яблоки нельзя раздать своим друзьям и не хочется выкидывать, то, может быть, их можно где-либо продать?

Самый простой способ – выйти на какое-нибудь Калужское или Киевское шоссе, поставить стульчик на обочине, расставить вокруг ведра с яблоками и ждать интереса со стороны водителей. Способ верный и безотказный, как автомат Калашникова, но имеет и свои слабые стороны. Во-первых, сидеть на обочине шоссе три-четыре-пять и более часов не слишком полезно. Выхлопные газы, знаете ли, шум автомобилей, пыль, холодно, наконец. Во-вторых, с точки зрения покупателя, такие яблоки не заслуживают внимания. Кто его знает, сколько часов на фрукты летела пыль? Сколько времени они "окуривались" угарным газом? Не опасно ли вообще есть яблоки, пролежавшие четыре часа на обочине Минского шоссе?

"Формула качества": Все ли яблоки одиноково полезны

Именно поэтому, как завещал вождь мирового пролетариата, "мы пойдем другим путем". И порассуждаем на тему, как можно реализовать яблоки непосредственно в столице.

Можно, конечно, вообразить себя Адамом Смитом и Джоном Кейнсом в одном лице и тихо-мирно устроиться с ведерком яблок в каком-нибудь переходе метро. Но столь интересная инициатива немедленно привлечет внимание сотрудников правоохранительных органов, которые выпишут штраф и выгонят из перехода вместе с фруктами. Поэтому этот способ мы сразу же отметаем.

Зато есть превосходная альтернатива – столичные рынки и ярмарки выходного дня. Приходите, продавайте, никто и слова не скажет. Ценообразование свободное, покупателей валом, да и торговать там гораздо комфортней, чем на обочине Ленинградского шоссе.

Комментарий специалиста Любой желающий продать овощи и фрукты может воспользоваться рынками и ярмарками выходного дня. В частности, реализовать там излишки яблок со своего огорода. Условия участия в ярмарках для таких продавцов аналогичны индивидуальным предпринимателям, которые являются "постоянными клиентами".

Для того, чтобы попасть в число продавцов и получить место на одной из ярмарок выходного дня, необходимо подать заявку на портале государственных и муниципальных услуг Москвы. Претендовать на бесплатные торговые места могут любые граждане, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели.

При заполнении электронной формы заявитель в порядке приоритетности указывает неограниченное количество торговых площадок. После обработки данных в первую очередь заявителю будут выделяться места на ярмарках из начала списка. В том случае, если фермеру не достанется торговой точки на выбранных им площадках, он автоматически попадет в лист ожидания.

На сегодняшний день в столице работает более 120 ярмарок выходного дня.

Впрочем, не ярмарками едиными живы надежды подмосковных дачников. Например, яблоки можно продать в столичные рестораны и кафе. Но к этому способу лучше всего прибегать, если яблок очень много, потому что ресторан заинтересован в долгосрочном контракте.

Комментарий специалиста Разумеется, ради одного ведра яблок никто не будет заключать контракт с фермером или дачником. Ресторан заинтересован в долгосрочном контракте на поставки, который будет действовать хотя бы несколько месяцев. У нас есть фермер, который продает салат, выращенный на подмосковном хозяйстве. Он по вкусовым качествам не уступает лучшим образцам голландских салатов, правда и по цене чуть выше, чем импортная продукция. Стоит еще понимать, как используются яблоки в ресторане. Как правило, они идут на производство сока, ведь яблоки – компонент не слишком большого количества блюд. Иными словами, если ваши запасы фруктов позволяют осуществлять бесперебойные поставки на протяжении хотя бы четырех-пяти месяцев, попытать счастья в ресторане – очень хорошая идея.

Наконец, можно заручиться поддержкой одного из фермерских кооперативов, вступить в него и продавать яблоки в официальных магазинах сообщества. Но это уже крайний вариант – ведь фермерские магазины работают круглый год, а значит нужен очень больший объем товара. Кроме того, вся продукция должна пройти обязательную сертификацию под стандарты фермерского кооператива.

В последнее время фермерские кооперативы набирают популярность. По сути это партнерство группы фермеров, которые объединяются в один коллектив для совместной продажи товара. Как правило, речь идет о картофеле, яблоках, пшенице и других продовольственных товарах. Сообщество создает свои собственные магазины, что позволяет новичкам не искать точки сбыта. Их координаты можно найти в сети.

Фото: M24.ru

Чем полезны яблоки

Полезные свойства яблок были известны настолько давно, что англичане даже успели сложить пословицу "Кто яблоко в день съедает, тот у доктора не бывает" (An apple a day keeps the doctor away). Итак, что же такого полезного в самых обычных "огородных" яблоках?

Яблоки содержат пищевые волокна и пектин, которые способны снизить содержание холестерина в крови. В идеале полезно раз в неделю устраивать "яблочный день" и съедать около полутора килограммов этих фруктов в сутки. Пектин связывает между собой токсичные элементы, поступающие в организм с другой пищей, в частности – мышьяк и свинец. Благодаря действию пектина, вредные вещества быстро выводятся из организма.

Яблоки содержат витамин С и могут служить прекрасным средством профилактики авитаминоза.

И самое главное, в плодах содержится антиоксидант кверцетин, который препятствует разрушению клеток под действием свободных радикалов. Это свойство снижает риск заболевания раком. Особенно это касается онкологических заболеваний пищевода, желудка и кишечника.

Яблочная клетчатка используется для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и похудения.

В народной медицине этот фрукт используется для лечения малокровия, подагры, хронического ревматизма и профилактики вирусных заболеваний. Фитонциды, содержащиеся в плодах, угнетают жизнедеятельность вирусов, золотистого стафилококка и возбудителей дизентерии.

Наконец, яблоки прекрасно помогают при гастрите с пониженной кислотностью.

А главное, яблоки просто вкусны. Не такое уж большое количество фруктов, овощей и ягод могут похвастать наличием комбинации: вкус, полезность и доступность. Яблоко один из них.

Василий Макагонов