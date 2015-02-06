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Новости культурного мира

6 февраля, 15:47

Картину Поля Гогена продали за рекордные 300 миллионов долларов

продажи картины Поль Гоген

Картина "Когда свадьба?" (Nafea Faa Ipoipo) Поля Гогена

Картина импрессиониста Поля Гогена "Когда свадьба?" (Nafea Faa Ipoipo) была продана почти за 300 миллионов долларов. Полотно стало, предположительно, самым дорогим из когда-либо проданных в мире.

Продажу картины подтвердил ее бывший обладатель, швейцарский коллекционер Рудольф Штехелин. Работа Поля Гогена теперь будет принадлежать музеям Катара, сообщает New York Times.

Сейчас картина, написанная Гогеном в 1892 году и изображающая двух таитянских девушек, находится в музее в Базеле. Затем она будет показана на выставках в Мадриде и Вашингтоне. Новые владельцы получат полотно только в начале 2016 года.

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Отметим, что ранее самой дорогой картиной мира была "Игроки в карты" Поля Сезанна. Ее в 2012 году приобрели для Национального музея Катара за 250 миллионов долларов.

Поль Гоген – французский живописец, график и скульптор. При жизни автора его работы почти не продавались, он был беден. Слава пришла к Гогену только после смерти.

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