Деревню с домами и пабом продали в Великобритании за 25 млн долларов

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Andrew Matthews

Деревню Вест Хеслертон в Северном Йоркшире продали за 25 миллионов долларов, сообщают "Вести.Ru".

В деревне на территории площадью 800 гектаров расположены особняк с 21 комнатой, паб, автомобильная заправка и 43 частных дома.

Полтора века поселение принадлежало одной семье. Последним владельцем была Ив Дануэй, которая унаследовала деревню в 1960-х годах. Она установила низкую арендную плату для местных жителей, что позволяло деревне процветать.

После смерти Дануэй наследники решили продать деревню за 20 миллионов фунтов стерлингов. Покупателем вступила инвестиционная компания Albanwise. Окончательная цена, за которую компания приобрела деревню, не раскрывается.