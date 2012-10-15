Форма поиска по сайту

Новости

15 октября 2012, 12:47

Экономика

Россия не будет выплачивать Индии компенсации за "Викрамадитью"

"Адмирал Горшков". Фото: ИТАР-ТАСС

Представители российской стороны отвергли претензии Индии, требующей компенсацию за задержку в поставке авианосца "Адмирал Горшков", переименованный покупателем в "Викрамадитья".

Как сообщает портал Defense News, вопрос о компенсации был поднят на встрече двух министров обороны, однако Россия отказала, обосновывая это ранее согласованными изменениями графика и некачественными комплектующими, вызвавшими поломку паровых котлов корабля.

Между тем, Индия не может отказаться от "Викрамадитьи", потому что она оплачивает только ремонт корабля, а собственные авианосцы у страны появятся на раньше 2020 года.

Корабль должен был быть доставлен заказчику в конце 2012 года, однако из-за технических проблем сроки перенеслись еще на целый год.

