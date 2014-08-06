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Москва 24

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Фестивали

06 августа 2014, 17:12

Спектакли Някрошюса и Персеваля покажут в театре имени Пушкина

продажа билетов Московский драматический театр имени А.С.Пушкина Сезон Станиславского фестивали и праздники

"Афиша": Начата продажа билетов на спектакли "Платонов" и "Книга Иова"

Билеты на два спектакля, которые представят в рамках десятого театрального фестиваля "Сезон Станиславского", поступили в продажу. У зрителей есть возможность попасть на "Книгу Иова" литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса и "Платонова" бельгийца Люка Персеваля. Оба спектакля покажут в театре имени Пушкина.

Спектакль "Книга Иова" основан на тексте Ветхого Завета. Критики назвали работу Някрошюса сценической проповедью. Спектакль полон авторских метафор.

Величие замысла здесь соответствует масштабу постановщика. Някрошюс - мастер экзистенциального театра, который умеет ставить и решать на сцене самые сложные философские вопросы, сообщает телеканал "Москва 24".

На сцену 16, 17 и 18 октября выйдут артисты театра Meno Fortas. Билеты – от 600 до 4000 рублей.

Спектакль "Платонов" Люка Персеваля представляет собой нетривиальное прочтение Чехова. Действие спектаклей Персеваля обычно происходит в бельгийской глубинке. Режиссер уже привозил в Россию спектакли "Дядя Ваня", "Вишневый сад" и "Братьев Карамазовых". Прочтение Чехова Персивалем можно увидеть 10, 11 и 12 октября на сцене театра имени Пушкина. Билеты – от 800 до 4500 рублей.

Добавим, что юбилейный фестиваль "Сезон Станиславского" стартует в Москве 3 октября. В основную программу также включены спектакли "Вишневый сад" режиссера питерсткого МДТ – Театра Европы Льва Додина и Super Premium Soft Double Vanilla Rich драматурга и режиссера японской театральной компании Сhelfitsch Тошики Окада.

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