Сегодня в СМИ: Платный въезд в город и алкогольные лицензии

Фото: m24.ru

Декабрьские пробки помогут Москве ввести платный въезд в город

В декабре Москва вновь встанет в десятибалльных пробках, московским властям это на руку – многочасовые пробки позволят им подготовить общественное мнение и запустить механизм платного въезда в город, сообщает "РБК".

По данным источников РБК, Кремль уже принципиально одобрил эту инициативу столичных властей. В марте или августе 2015 года поездка по МКАД обойдется в 200 руб.

МВД закончило резонансное дело бизнесмена Сергея Магина

Следственный департамент МВД завершил расследование дела об обналичивании денежных средств организованным преступным сообществом бизнесмена Сергея Магина (Сережа Два Процента), пишет "Коммерсантъ".

ОПС было ликвидировано ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента Евгением Школовым.

Минкульт хочет регулировать график выхода фильмов

Минкульт предлагает новую протекционистскую меру для российской киноотрасли. Оно считает нужным регулировать даты выхода в прокат фильмов, передает "Коммерсантъ".

Государство пытается взять на себя функции бизнеса, удивляются участники рынка.

Компании, лишенные алкогольной лицензии, получат новую только через год

Закон о регулировании алкогольного рынка планируется дополнить новым основанием для отказа в выдаче лицензии: если она была аннулирована из-за нарушения лицензионных требований менее чем за год до даты подачи заявления, пишут "Ведомости".

Такие поправки в закон сегодня планирует внести в Госдуму зампред думского комитета по экономической политике Виктор Звагельский ("Единая Россия").

Врачей освободят от лишней "писанины"

Минздрав подготовил проект приказа, который должен высвободить время врача во время приема, чтобы доктор мог больше внимания уделять пациенту, нежели шариковой ручке, сообщает "Российская газета".

Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

Эксперты считают, что в 2015 году потребуется увеличение региональных коэффициентов на ОСАГО

Убытки страховщиков по ОСАГО в некоторых регионах превысят 160 процентов, в некоторых - 120. Лишь несколько регионов могут обойтись без повышения региональных коэффициентов, пишет "Российская газета".

Такое развитие событий было озвучено генеральным директором рейтингового агентства "Эксперт РА" Павлом Самиевым.