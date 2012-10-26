На Ярославке образовалась многокилометровая пробка

В связи с празднованием Курбан-байрама с утра, 26 октября, в столице образовались многокилометровые пробки. Загруженность дорог оценивалась в 9 баллов

Пробка на Ярославке растянулась на 18 километров от Мытищ до Садового кольца. Несмотря на предупреждения о перекрытии некоторых дорог в центре Москвы из-за празднования Кубран-Байрама, движение "встало" также в районе станции метро "Проспект Мира" и спорткомплекса "Олимпийский".

По словам аналитика сервиса "Яндекс.Пробки" Леонида Медникова, наиболее сложная ситуация в утренний час пик зафиксирована на участках Ярославское шоссе - Проспект Мира и Можайское шоссе - Кутузовский проспект. Ситуация осложняется скоплением людей и машин, а также перекрытиями улиц в местах празднования Курбан-байрама.

Напомним, по случаю главного мусульманского праздника 26 октября до 16.00 будет частично ограничено движение по улицам Дурова, Щепкина и Гиляровского. Кроме того, в это время нельзя будет проехать по переулкам в районе исторической мечети на Большой Татарской улице.

В целом загруженность столичных дорог оценивается на 6 баллов из 10 возможных. По мнению Леонида Медникова, это объясняется дождем со снегом, который идет в Москве с утра.