18 апреля 2013, 23:59

Транспорт

Микроблогер сообщил о провале грунта на Белорусской площади

Фото: ИТАР-ТАСС

В районе Белорусской площади поздно вечером в четверг, 18 апреля, произошел крупный провал грунта. Там образовалась серьезная пробки

О происшествии сообщил пользователь Twitter @StMydry.

"Возле Белорусской какой-то гигантский провал грунта, весь центр Москвы стоит", - написал он.

Если судить по сервису "Яндекс.Пробки", затор в сторону области длиной в несколько километров около полуночи образовался от Камергерского переулка до Белорусского вокзала.

Провал грунта уже случался на площади Белорусского вокзала в феврале, тогда он также стал причиной пробок.

