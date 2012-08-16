Столичные власти предлагают повысить транспортный налог

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Транспортный налог в Москве надо повышать, считает министр правительства Москвы Максим Решетников. На сегодня размер ставки транспортного налога в столице минимален.

"Транспортный налог стремится в Москве к нулю, – заявил Максим Решетников в интервью газете "Коммерсантъ". – Общеизвестно, например, что поездка на автомобиле дешевле и комфортнее, чем на общественном транспорте. Такого нет нигде и, думаю, не должно быть".

Как следствие, по мнению Максима Решетникова, сколько бы дорог в столице ни было построено, транспортную проблему это не решит – они будут забиты машинами.

"Мы повысили плату за парковки в центре. Надо повышать плату за владение машиной", – подытожил министр.

В то же время Решетников не уточнил, на сколько и когда может быть повышен транспортный налог в столице.