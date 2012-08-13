От Красногорска до Москвы может протянуться канатная дорога

ИТАР-ТАСС

От Красногорска до московской станции метро "Мякинино" может быть построена канатная дорога, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Московской области.

Одна из главных проблем города – многокилометровые пробки. Жители Красногорска регулярно жалуются, что из-за заторов невозможно добраться до ближайшей московской станции метро "Мякинино".

"Стало понятно, что необходимо решать проблему пробок в Красногорском районе. В итоге появилась идея Воробьева, нашего министра, канатная дорога. Раз идея озвучена вслух, значит, будет прорабатываться. Но как это будет выглядеть, пока непонятно", - сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области.