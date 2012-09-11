Форма поиска по сайту

11 сентября 2012, 18:46

Транспорт

Центр Москвы стоит в пробках

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве во вторник вечером отмечается крайне сложная дорожная обстановка. Многокилометровые пробки отмечаются в центре города.

Портал "Яндекс. Пробки" оценивает дорожную ситуацию в городе в восемь баллов по 10-балльной шкале.

Наиболее остро эта проблема стоит в пределах Садового кольца. Ситуация осложняется несколькими ДТП на участке от Земляного вала до Садовой-Спасской улицы.

Кроме того, дорожные аварии крайне осложнили движение транспорта на Третьем транспортном кольце и на нескольких участках МКАД.

пробки трафик

