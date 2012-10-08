Проблема с пробками на Мичуринском проспекте решена

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы смогли решить проблему с пробками на Мичуринском проспекте. Заторы на проспекте образовались в связи со строительством станции метро "Ломоносовский проспект". Для решения этой проблемы была перестроена работа 25 светофоров и поставлены работники ГИБДД на регулирование.

"Все удалось сделать. Мы с утра сегодня мониторим ситуацию по Мичуринскому проспекту. Ситуация на участке примыкания Мичуринского проспекта к Ломоносовскому проспекту стала лучше, чем до его закрытия", – передает РИА Новости слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он добавил, что на проспекте оставлены две полосы общественного транспорта. Также была освобождена полоса, на которой стоял легковой транспорт.

Напомним, 1 октября Мичуринский проспект в сторону центра почти полностью встал из-за строительных работ. 5 октября Сергей Собянин потребовал решить проблему с дорожными заторами на Мичуринском проспекте и параллельных ему улицах.

Объехать стройку можно по нескольким маршрутам: в центр – по улицам Менделеевской, Лебедева, Мосфильмовской, в область – по этим же трем и еще по улице Дружбы. Появились даже дополнительные развязки.

Станция "Ломоносовский проспект" должна открыться через 2,5 – 3 года. Станция строится в рамках Третьего пересадочного контура метро, который пройдет от "Парка победы" к "Раменкам".