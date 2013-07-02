Власти создадут сайт с картой пробок Подмосковья

Фото: ИТАР-ТАСС

Центр безопасности дорожного движения Московской области объявил конкурс на создание интернет-портала, содержащего карту пробок Подмосковья.

С помощью нового сервиса водители смогут узнать не только о пробках, но и получить данные о штрафах, оплатить их, узнать информацию о местах расположения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, схему движения парконов, онлайн-счетчик нарушений.

Также портал будет информировать о перемещенных на штрафстоянки транспортных средствах с указанием адреса и телефона стоянки.

Кроме того, на сайте будет размещена карта маршрутов общественного транспорта Московской области, пользователи получат возможность спланировать поездку как на личном авто, так и с учетом пересадок на различные виды транспорта. Водители также смогут получить данные и о планируемых изменениях организации в движении на дорогах Подмосковья.

На сайте будет представлен перечень стоянок такси с указанием телефонов таксомоторных служб и прейскурант на услуги. С помощью портала можно будет получить пропуск для большегрузных автомобилей на проезд в пределах МКАД.

Все перечисленные выше услуги будут доступны как с персональных компьютеров, так и посредством мобильных приложений.

На создание системы подрядчику отводится два месяца. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 миллионов 700 тысяч рублей. Итоги конкурса планируют подвести в августе этого года.