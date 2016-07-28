Австралиец выиграл в лотерею остров

Фото: YAY/TASS/Galyna Andrushko

Житель Австралии выиграл в лотерею остров в Тихом океане, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Фамилия победителя не сообщается, известно только, что он родом из штата Новый Южный Уэльс и зовут его Джошуа.

Приз – остров Косре в Микронезии и находящийся на нем 16-комнатный особняк. Лотерею организовали теперь бывшие арендаторы острова. Приз Джошуа получит не навсегда, а в аренду сроком на 20 лет.

Остров находится к западу от Гавайев и к северу от Соломоновых островов. Кроме куска суши, победитель получит курорт Kosrae Nautilus Resort.